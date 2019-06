CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS / Il Milan sogna il grande colpo dal Real Madrid. Dopo la missione spagnola dei giorni scorsi, l'obiettivo numero uno è diventato Dani Ceballos, centrocampista offensivo classe 1996 che si sta mettendo in mostra agli Europei Under 21 a suon di giocate sontuose e gol fantastici, come quello che ieri ha regalato il momentaneo 4 a 0 alla Spagna (che ha poi battuto la Polonia con un sonoro 5 a 0).

Domani, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i rossoneri torneranno alla carica: clicca qui per restare aggiornato.

La richiesta degli spagnoli si aggira sui 50 milioni di euro, ma il Milan avrebbe studiato una strada alternativa: prestito biennale (con pagamento dell'ingaggio da 4 milioni di euro) ed eventuale diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci e tenere i conti in ordine in ottica Fair play. Se i 'blancos' apriranno alla soluzione, il vero nodo da sciogliere riguarderà proprio il riscatto, per il quale ci sarà da lavorare al ribasso.