CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Juventus attivissima sul mercato. Se a centrocampo sta per arrivare Rabiot a parametro zero, in difesa filtra molto ottimismo per l'acquisto di Matthijs De Ligt, centrale classe '99 in uscita dall'Ajax.

Su di lui ci sono gli occhi delle migliori squadre europee (su tutte), ma il blitz diconha avvicinato considerevolmente le parti, facendo quindi balzare i bianconeri in pole: clicca qui per restare aggiornato.

I prossimi sette giorni, riporta 'Tuttosport', potrebbero rivelarsi decisivi per l'approdo di de Ligt alla Juventus, nonostante non si sottovaluti un eventuale rilancio fuori mercato del PSG. Per il calciatore olandese, che chiede un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, si starebbe ragionando su un fisso da 7 milioni (alla Dybala) accompagnato da una serie di bonus 'facili' che gli consentano di raggiungere la somma richiesta. All'Ajax potrebbe invece andare una cifra di 67 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Per il contratto del talento, infine, si valuta l'inserimento di una clausola rescissoria che si aggira sui 150 milioni di euro.