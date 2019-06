Calciomercato Inter, offerta shock per Pepé

CALCIOMERCATO INTER PEPE' LILLE / Inter a caccia di rinforzi in attacco. Si lavora all'accordo con la Roma per Dzeko, si insegue Lukaku, ma non solo. Non tramonta l'ipotesi Pepé.

L'attaccante ivoriano delè un pallino dei nerazzurri, tanto che France Football riferisce di un'offerta che, bonus compresi, arriva a sfiorare addirittura i. Non si è ancora arreso, però, l', che continua a seguire il giocatore, in attesa di definire il futuro di