BELGIO ITALIA DI BIAGIO KEAN ZANIOLO / Vittoria che per il momento non basta all'Italia, quella per 3-1 contro il Belgio, per qualificarsi alle semifinali dell'Europeo Under 21. Destino degli azzurrini appeso a un filo e che dipenderà dai risultati degli altri due gironi, tra domenica e lunedì.

In conferenza stampa, però, tiene banco il caso, con l'esclusione del centravanti per il ritardo alla riunione tecnica (Zaniolo non avrebbe comunque giocato perché squalificato). Il Ctnel postpartita spiega: "Alleno una squadra, ci sono delle regole. Il gruppo ha la precedenza rispetto al semplice fatto di vincere o perdere una partita. L'allenatore deve intervenire quando ci sono violazioni delle regole in più occasioni. Se li reintegro in caso di qualificazione? Risponderò tra due giorni".