UNDER 21 BELGIO ITALIA DI BIAGIO KEAN ZANIOLO / Vittoria per 3-1 dell'Italia col Belgio, ma il 5-0 della Spagna con la Polonia qualifica gli iberici alle semifinali dell'Europeo Under 21.

Il Ct, a fine partita, commenta a 'Rai Sport': "Sapevamo che dovevamo aspettare il risultato dell'altro campo. Si complica maledettamente tutto, abbiamo ancora una piccola speranza, aspettiamo. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, forse siamo quelli che abbiamo tirato più in porta nel torneo. I risultati alla fine sono quello che contano, ma mi ritengo soddisfatto.? Spiegherò in sala stampa, nel gruppo comunque ci sono regole. Il mio futuro? Ne parleremo più avanti".