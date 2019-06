EURO UNDER 21 BELGIO ITALIA / L'Italia fa il suo dovere, battendo a Reggio Emilia il Belgio per 3-1, ma non basta per centrare la semifinale dell'Europeo Under 21. Sfiorano subito il gol Barella e Chiesa, anche se la manovra azzurra, come con la Polonia, non convince appieno. Belgio pericoloso soltanto con un contropiede di Lukebakio su cui è bravo Meret, il gol azzurro arriva al 44' con Barella, che in due tempi realizza in diagonale di sinistro. A inizio ripresa, Cutrone trova subito il raddoppio (52') con un gran colpo di testa.

e Cutrone sfiorano a più riprese il terzo gol, accorcia(78') con un destro a giro, replicato poi da(89'). Belgio che chiude in dieci per il rosso a(93'). La vittoria della Spagna per 5-0 sulla Polonia (, Fabian) condanna gli azzurrini al secondo posto, bisogna attendere i risultati degli altri gironi per sperare nel ripescaggio.

CLASSIFICA GIRONE A

Spagna, Italia, Polonia 6 Belgio 0