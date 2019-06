CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO SENSI / L'Inter ha in pugno Stefano Sensi, centrocampista classe 1995 del Sassuolo: la dirigenza nerazzurra, nella giornata di ieri, si è portata molto avanti nella trattativa per il giocatore neroverde tanto che la chiusura definitiva dell'affare è attesa per l'inizio della prossima settimana.

Ai microfoni di 'Sportmediaset', Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, conferma tutto: "Non è ancora fatta, ma stiamo trattando e siamo sulla buona strada per definire l'affare. Ci vedremo la prossima settimana. Le altre squadre superate? L'Inter è stata più concreta di tutte. Conte allenatore giusto per Stefano? Con lui potrà crescere tanto".