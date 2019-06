BELGIO ITALIA UNDER 21 DI BIAGIO / Appesa a un filo l'Italia Under 21, che contro il Belgio si gioca la qualificazione alle semifinali dell'Europeo.

Il Ct Gigi, prima della sfida, ha parlato a 'Rai Sport' del match e del suo futuro: "La nostra testa deve essere concentrata sulla partita, serve vincere anche solo 1-0. Giocare bene e non segnare non serve. Il mio futuro? Non dipende da quello che accadrà. Ne parleremo dal 1° luglio, vedremo con il presidente della federazione cosa succede".