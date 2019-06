ITALIA UNDER 21 EUROPEO / L'Italia Under 21 batte il Belgio ma la vittoria degli azzurrini potrebbe non bastare. Sono infatti appese ad un filo le speranze della Nazionale di Gigi Di Biagio di qualificarsi alle semifinali dell'Europeo di categoria come miglior seconda. Il motivo è semplice: nel gruppo C, Romania e Francia si sfideranno all'ultima giornata e le due nazionali, entrambe a 6 punti, con un pareggio avrebbero la qualificazione garantita, Rischio concreto, dunque, di un doloroso “biscotto”.

Anche senza il pareggio, però, situazione difficile per gli azzurrini, sicuramente avanti soltanto in caso di vittoria della Romania: Italia a +3 in differenza reti contro il +2, che peggiorerebbe, della Francia. La Romania ha invece +5 di differenza reti con 8 reti già segnate, contro le 6 dell'Italia. Dunque, una vittoria della Francia ci sarebbe utile soltanto con uno scarto di almeno tre reti. Inoltre, bisogna anche tifare, domani, nel Gruppo B, per lacontro l'in programma domani e che lanon vinca con tre reti di scarto con la(differenza reti, al momento, zero, ma con 4 reti segnate che diventerebbero almeno 7).