p>ITALIA UNDER 21 KEAN / L'esclusione di Moisedall'undici titolare dellin vista della delicata sfida contro il Belgio è destinata sicuramente a fare clamore: dopo l'indiscrezione di questo pomeriggio, il ctha deciso di punire l'attaccante dellareo insieme adi essersi presentato in ritardo alla riunione convocata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Una scelta sicuramente pesante, nonostante la delicata situazione che l'Italia è chiamata a fronteggiare questa sera. Uno scenario che potrebbe anche in qualche modo avere ripercussioni sul futuro del giocatore, con la Juventus che potrebbe decidere di non puntare sul proprio attaccante visto alcune ragazzate non consone al codice etico bianconero.