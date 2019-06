CALCIOMERCATO JUVENTUS TRIPPIER / In Inghilterra non hanno dubbi: la Juventus, presto, si farà avanti con un'offerta importante per Kieran Trippier.

Secondo quanto svelato oggi dal 'Telegraph',avrebbe scelto l'inglese come prima scelta per rimpiazzare il partente Joao Cancelo, vicino al Manchester City . Il tecnico reputerebbe il terzino "adatto alla Serie A" e per il suo cartellino gli Spurs vorrebbero incassare circa 25 milioni di sterline. Per la stampa inglese i bianconeri starebbero valutando anche l'acquisto di Eriksen, che rappresenterebbe però un'alternativa al super-colpo Pogba.