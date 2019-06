p>CALCIOMERCATO CAGLIARI BARELLA DONSAH / Ilsembra ormai rassegnato all'idea di perdere Nicolò, promesso sposo dell: il presidenteancora non ha accettato l'offerta nerazzurra ma tutto fa pensare che l'affare sia in dirittura d'arrivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La dirigenza rossoblu così è alla ricerca sul mercato di un profilo che possa raccogliere l'eredità del centrocampista azzurro. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in pole rimane ancora Nahitan Nandez, centrocampista del Boca Juniors già trattato a gennaio dal Cagliari. Donsah il nome nuovo, continua a piacere anche Rog del Napoli: Traoré è un'idea ma il Sassuolo è in netto vantaggio.