Totti, possibile una nuova avventura in Serie A: i dettagli

TOTTI SAMPDORIA ROMA / Francesco Totti potrebbe presto vivere la sua prima avventura in Serie A lontano dalla Roma.

Come svelato da 'Sky Sport', l'ormai ex giallorosso ha ricevuto proposte da, e proprio i blucerchiati sarebbero pronti a fare sul serio per integrarlo nella loro dirigenza. Il presidenteattende una risposta positiva dall'ex calciatore, che da parte sua ha preso tempo ed è dubbioso a causa del suo passato romanista, che gli rende difficile, ovviamente, sposare la causa di un altro club della Serie A. Il patron sampdoriano gli ha concesso 15 giorni di riflessione: il Totti doriano è una sua intuizione, come quella dell'allenatore Eusebio Di Francesco, storico amico proprio del 'Capitano'.