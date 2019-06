p>CALCIOMERCATO COUTINHO BARCELLONA LIVERPOOL / La storia d'amore trae ilpotrebbe essere giunta ai titoli di coda: il centrocampista brasiliano expotrebbe infatti lasciare la Spagna durante questa finestra estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Diversi club, tra cui la Juventus, hanno sondato la pista per Coutinho, attualmente impegnato con la Nazionale verdeoro per la Copa America. Secondo quanto riportato da 'Le10Sport", il Liverpool starebbe valutando un clamoroso ritorno: il problema principale resta però l'alto ingaggio percepito da Coutinho che dovrebbe rinunciare a qualcosa qualora volesse tornare ad infiammare l'Anfield. In corsa, oltre ai bianconeri e ai 'Reds', rimane anche il PSG.