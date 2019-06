Genoa, colpo Zapata: arriva la firma del colombiano

CALCIOMERCATO GENOA ZAPATA / Nuova avventura per Cristian Zapata: il colombiano, come svelato da 'Sky Sport', ha firmato il contratto che lo legherà al Genoa per i prossimi due anni.

Il difensore si è svincolato daldopo sette stagioni in rossonero, nell'ultima delle quali ha disputato 20 partite. Sulle sue tracce c'erano diversi club di Serie A, tra i quali il, ma alla fine il calciatore ha scelto il club rossoblù, che sarà allenato da Aurelio Andreazzoli.