CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO CATALDI / In attesa di piazzare i primi colpi sul mercato, la Lazio è al lavoro per definire i rinnovi di contratto di Luis Alberto e Danilo Cataldi.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', la dirigenza biancoceleste è pronta a presentare un adeguamento importante per il centrocampista spagnolo da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Per Cataldi invece è stata già trovata un'intesa per un contratro da 1,2 milioni più bonusi per altri 4 anni.