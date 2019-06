Belgio-Italia, clamoroso: Zaniolo e Kean fuori rosa?

ZANIOLO KEAN ITALIA BELGIO /L'Italia si gioca questa sera il suo destino nell'Europeo Under 21 contro il Belgio, che va battuto e, possibilmente, con diversi gol di scarto, per conquistare un posto in semifinale, sperando che la Spagna batta la Polonia e che non lo faccia con più di due gol di scarto.

Il tecnicodeve fare a meno dell'infortunato Orsolini e dello squalificato Zaniolo, ma giungono notizie clamorose dal ritiro azzurro: secondo quanto svelato da 'Il Romanista', il giallorosso e Moise Kean sarebbero stati messi fuori rosa dall'allenatore, a causa del ritardo nel presentarsi a una riunione. L'assenza dello juventino, se la news venisse confermata, sarebbe assolutamente inattesa vista l'importanza della sfida di oggi, in programma al Mapei Stadium alle 21.