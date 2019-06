p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus ha annunciato in giornata il rinnovo di Rodrigo Bentancur fino al 2024 : il centrocampista uruguaiano ha mostrato tutta la sua gioia per questo traguardo in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: "È un'emozione incredibile, sono contento e felice di rinnovare. Voglio sfruttare al meglio questa occasione per migliorare. La Juve è un club incredibile; mi avevano detto che è una famiglia e me lo hanno dimostrato in questi due anni. È uno dei primi tre d'Europa, per me è un onore restare altri 5 anni. L'obiettivo è quello di vincere tutto con la Juventus e poi vincere il Mondiale con l'Uruguay, il sogno di ogni calciatore. Lavorerò per raggiungere questi obiettivi".