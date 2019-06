CALCIOMERCATO INTER PERISIC SHANGHAI SHENHUA EL SHAARAWY / L'Inter di Antonio Conte prosegue nel suo rinnovamento a vele spiegate tra acquisti, con Sensi ad un passo, e cessioni dove oltre al solito Icardi c'è da sbrogliare anche la matassa Perisic.

Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbero sirene cinesi per l'esterno offensivo croato. La prima scelta dellosarebbe proprio l'ex Wolfsburg adatto alle esigenze degli asiatici che avrebbero messo sul piatto un'offerta da 25 milioni all'Inter e un triennale da 12 netti al calciatore che non sarebbe convinto. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Proprio in virtù di questo ci sarebbero stati contatti anche per El Shaarawy, il cui contratto con la Roma è in scadenza nel 2020.