CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED/ Si prospettano grandi manovre in attacco in casa Inter per l'imminente sessione di calciomercato estiva. Il club nerazzurro, ora sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ripartirà sicuramente da Matteo Politano, riscattato dal Sassuolo. Discorso differente invece per Ivan Perisic e, soprattutto, Mauro Icardi. Quest'ultimo infatti potrebbe seriamente lasciare la Beneamata, per farlo però serviranno offerte di livello. Al suo posto, fari puntati su Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, possibile svolta per Lukaku

Il primo, dall'estate del 2015 alla Roma, avrebbe già un accordo con l'Inter, mentre i nerazzurri ancora non ne hanno uno con la Roma. Per il belga invece, attenzione a quanto riportato da Libero. Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Secondo il quotidiano generalista, l'attaccante in forza al Manchester United avrebbe rifiutato anche la possibilità di approdare al PSG. Anche in questo caso però, manca l'accordo fra i due club, con i Red Devils fermi sulle loro richieste, fissate sugli 80 milioni di euro. Infine, occhio alla pista che porta a Lorenzo Insigne, stella del Napoli di Carlo Ancelotti. Il giocatore azzurro potrebbe davvero lasciare il San Paolo e l'Inter avrebbe la seria intenzione di puntare su di lui.