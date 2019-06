CALCIOMERCATO NAPOLI DUVAN ZAPATA / Il Napoli è al lavoro su diversi fronti: da James Rodrigueza Manolas. Gli azzurri però potrebbero anche tornare forte su un vecchio pallino. Si tratta di Duvan Zapata che in passato ha già vestito la maglia azzurra. Stando a quanto riportato da 'Il Mattino' con l'acquisto di Luis Muriel non è detto che Duvan resti per a Bergamo.

Si tratta di una situazione che i partenopei monitorano con attenzione, soprattutto dopo aver effettuato qualche cessione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

De Laurentiis avrebbe parlato del bomber colombiano di recente con il suo collega Percassi. Gli ostacoli da superare però non mancano e fanno riferimento in particolar modo alla valutazione stellare che l'Atalanta fa dello stesso Zapata dopo i 28 gol stagionali. Al di là delle complicazioni il centravanti della Colombia potrebbe essere perfetto per Ancelotti.