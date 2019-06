CALCIOMERCATO PARMA BALOTELLI CIANO / Con la salvezza ottenuta nella passata Serie A il Parma inizia a sognare più in grande in questa finestra estiva di calciomercato. Nel mirino da tempo c'è un grande colpo per l'attacco: Mario Balotelli. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' i ducali lavorano per un reparto completamente rinnovato.

Si insiste proprio percon la dirigenza gialloblù che appare però ancora lontana dalle richieste di ingaggio dell'entourage del bomber ex Inter attualmente al Marsiglia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Parma sogna inoltre di affiancare a Balotelli anche Camillo Ciano, attaccante che ha vissuto una buona stagione con la maglia del Frosinone. C'è ià stato un altro incontro proprio per il mancino scuola Napoli.