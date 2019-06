CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX ATLETICO MADRID CLAUSOLA / Mendes nei giorni scorsi è volato a Madrid per chiudere l'affare Joao Felix con l'Atletico. Una trattativa lunga che ha visto nelle scorse settimane anche la Juventus particolarmente interessata al funambolo lusitano del Benfica. Ora però la vicenda Joao Felix sembra quasi giunta al capolinea.

Stando a quanto rivelato da 'As' nonostante manchi la conferma ufficiale, il classe 1999 sarà l'acquisto più oneroso della storia dell'e potrebbe non essere l'unico primato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Come riporta la testata iberica infatti sul giovane talento in arrivo dal Benfica verrà inserita una clausola rescissoria da 350 milioni di euro. I 'colchoneros' inoltre verseranno nelle casse della società portoghese 120 milioni di euro: prima di Joao Felix il giocatore più pagato nella storia dell’Atletico era stato Lemar, costato 70 milioni di euro. Si prevede che la firma di Felix sarà ufficializzata la prossima settimana in quanto il calciatore ad oggi sta trascorrendo qualche giorno di riposo in patria a Vilamoura.