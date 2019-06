Sampdoria, UFFICIALE: ecco Di Francesco!

SAMPDORIA DI FRANCESCO / Ve lo avevamo anticipato su Calciomercato.it, adesso è anche ufficiale.

Eusebiotorna in pista, o meglio in panchina, e dopo l'addio allariparte dall'ambiziosache salutato Marco Giampaolo, fresco di trasferimento al Milan, punta su un tecnico giovane ma già d'esperienza con il quale vuole puntare ad accendere la piazza blucerchiata. L'annuncio arriva tramite il sito ufficiale del club doriano sul quale è stata pubblicata una nota in cui viene comunicato che Di Francesco ha firmato fino al 2022.

"Di Francesco è la scelta migliore, con l'obiettivo di continuare a far crescere la nostra Samp – le prime parole del presidente Massimo Ferrero -. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio!".