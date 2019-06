CALCIOMERCATO SASSUOLO ODGAARD HEREENVEEN / Operazione in uscita per il Sassuolo di Carnevali che piazza in prestito il classe 1999 Jens Odgaard.

Ad evidenziarlo la stessa società neroverde con un breve comunicato nel quale si annuncia che 'Jens Odgaard è stato ceduto a titolo di prestito allo Sportclub Hereenveen".

Nell'ultima annata il giovane Odgaard ha disputato una sola partita in Serie A giocando un quarto d'ora nell'1-1 contro la Spal.