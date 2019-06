Juventus, pressing totale su de Ligt: spuntano cifre, dettagli e clausola

JUVENTUS DE LIGT / La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e sta lavorando anche in queste ore per avvicinarsi sempre di più all'acquisto di Matthijs de Ligt per il quale resiste l'insidia pericolosissima del Psg, ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da 'Sky', il capitano dell'Ajax non è mai stato così vicino ai bianconeri.

Dopo le indiscrezioni provenienti dall'Olanda, dunque, filtrano nuove confeerme sull'assalto juventino che per il cartellino del giocatore pianifica un investimento tra i 65 ed i 75 milioni di euro.

Qui, poi, toccherà anche a Mino Raiola, agente del gioiello olandese: più riuscirà ad abbassare le pretese dei 'Lancieri', più aumenterà l'ingaggio del calciatore che a Torino, in caso di fumata bianca, dovrebbe arrivare a percepire oltre 12 milioni di euro a stagione, diventando da subito il secondo calciatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo. Ma non solo. Nell'accordo dovrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria che sarà variabile ogni anno, ma mai inferiore ai 150 milioni di euro.