CALCIOMERCATO GENOA BARRECA JAROSZYNSKI / Il Genoa non si ferma più. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell'arrivo in rossoblù di Zapata, ma il colombiano non dovrebbe essere l'unico colpo in difesa. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' il club del presidente Preziosi, Jaroszynski sarebbe vicinissimo al trasferimento in Liguria per una cifra vicina ai 4 milioni di euro.

Il Genoa sarebbe però prossimo alla chiusura anche per Antonio Barreca, terzino classe 1995 ex Torino che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Newcastle senza troppe fortune. La trattativa dovrebbe andare in porto il prossimo lunedì e così facendo il club ligure andrebbe a trovare eventualmente una nuova sistemazione in prestito allo stesso Jaroszynski per evitare sovraffollamento nel ruolo che vede in rosa anche l'esperto Criscito.