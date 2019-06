Europei Under 21, l'Italia si qualifica alle semifinali se...

EUROPEI UNDER 21 ITALIA BELGIO / Notte da dentro o fuori per l'Italia di Gigi DiBiagio che a Reggio Emilia contro il Belgio scende in campo nel match che vale l'accesso alle semifinali dell'Europeo Under 21 e il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Per superare il turno, però, serve un'impresa con gli Azzurrini che dopo il ko con la Polonia sono nei guai. Queste le combinazioni di risultati necessarie per approdare alla fase finale:

- vittoria dell'Italia sul Belgio e vittoria della Spagna sulla Polonia, ma con uno o due gol di scarto.

Così l'Italia sarebbe prima;

- per arrivare come migliore seconda, l'Italia deve innanzitutto battere il Belgio, poi Polonia batte Spagna o pareggia, oppure la Spagna supera i polacchi con più di due gol di scarto. A quel punto l'Italia è seconda e dovrà fare i conti con i punteggi delle seconde negli altri gironi. Il discorso, in questo caso, si è ulteriormente complicato dopo la vittoria della Romania sull'Inghilterra nel Gruppo B. In caso di pareggio tra Romania e Francia nell'ultima gara, infatti, entrambe sarebbero qualificate escludendo l'Italia;

Prima di tutto bisognerà battere il Belgio quindi, condizione necessaria, poi in caso di arrivo al secondo posto dipenderà tutto da quello che accadrà nell'altro girone.