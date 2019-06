Milan, Biglia cambia squadra in Serie A?

MILAN BIGLIA / Caccia al colpo d'esperienza per la Fiorentina che sta valutando diverse ipotesi in mezzo al campo. Nelle scorse ore si è parlato in particolar modo di BorjaValero, ex viola legatissimo alla città ed ora all'Inter, per il quale però resta il nodo ingaggio a complicare i piani.

Attenzione quindi alla nuova ipotesi che porta a Lucas, 33enne in scadenza nel 2020 con ilreduce da una stagione condizionata dai problemi fisici.

Pista calda, quindi, ma non l'unica. I viola hanno bisogno di rifondare il centrocampo con diversi innesti. Si segue Bennacer, piace Bertolacci, mentre Praet si complica per via del pressing del Milan di Giampaolo.