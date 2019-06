Juventus, lo store online 'spoilera' il numero di Ramsey

JUVENTUS RAMSEY / Annunciato ufficialmente già nelle scorse settimane il suo ingaggio, per Aaron Ramsey alla Juventus si è aperto il toto-maglia con i tifosi curiosi di sapere con qualce numero il gallese cercherà di scrivere pagine importanti nella storia bianconera.

Numero che non è stato ancora comunicato al grande pubblico, ma che finalmente viene svelato a sorpresa attraverso lo shop online bianconero che ha già in vendita la nuova divisa per la prossima stagione e spulciando tra le personalizzazioni disponibili spunta anche quella di Ramsey che, come si vede dal sito ufficiale, indosserà quindi la 8 che fu di Claudio, volato poi allo Zenit.