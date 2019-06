Inter, spiraglio Insigne: contatti continui

INTER INSIGNE / A prescindere da ciò che accadrà con Mauro Icardi, che in ogni caso rimane in uscita con la Juventus come ipotesi più probabile, l'Inter lavora senza sosta per regalare ad Antonio Conte un pacchetto di attaccanti di livello internazionale. Riscattato Politano, va avanti il pressing per Dzeko che è sempre più vicino mentre anche Lukaku spinge per sbarcare in nerazzurro.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola oggi rilancia con forza infatti le voci su Lorenzo Insigne, capitano e simbolo del Napoli ma spesso in discussione. L'interesse da parte dei dirigenti nerazzurri è cosa nota, ma secondo il quotidiano romano quella che porta ad Insigne è una pista che va considerata, appunto, a prescindere da Icardi e che dopo la chiacchierata avviata qualche settimana fa, più di recente è stata ripresa dalle parti coinvolte. Il Napoli è disposto ad ascoltare le offerte, ma servono almeno 70 milioni di euro che per l'Inter sono troppi, anche se l'intenzione di prenderlo, si legge, esiste ed è concreta.