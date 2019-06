CALCIOMERCATO ROMA AGENTE HAMSIK / "Nessuno dal club giallorosso mi ha contattato. Non penso che l’interesse sia reale". Con queste parole, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha smentito le indiscrezioni che vorrebbero la Roma in contatto con il Dalian Yifang per il ritorno dello slovacco in Italia.

Stamane, la notizia di uno scambio tra Hamsik e Pastore ha creato sorpresa tra i tifosi , sia giallorossi che napoletani. Venglos ha spiegato la situazione ai microfoni di 'sportface.it': "Il campionato cinese è già iniziato quindi non credo che possa essere una possibilità reale".