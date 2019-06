JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Presente in Grecia per ricaricarsi in vista della prossima stagione, Cristiano Ronaldo ha mostrato ancora una volta la sua forte determinazione.

Il campione dellaha rilasciato alcune dichiarazioni sui rivali che lo attendono al varco: "Per esprimermi al meglio nel gioco devo essere nelle migliori condizioni sia dentro che fuori - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - Ci sentiamo al meglio solo quando combattiamo contro il meglio: i rivali forti mi rendono più forte. I loro tifosi potranno anche fischiarmi, ma piuttosto che perdermi d’animo, io rielaboro i loro fischi per crescere ed essere inarrestabile".