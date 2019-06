DIRETTA QATAR ARGENTINA MESSI / Ultima spiaggia per Messi e compagni. Dopo aver conquistato solo un punto nelle prime due giornate, Qatar-Argentina è la gara da dentro o fuori per l'albiceleste. Solamente una vittoria potrebbe dare delle possibilità di qualificarsi ai quarti di finale, come seconda del gruppo o come una delle due migliori terze dell'intera competizione.

In programma alle 21, la partita si svolgerà all'Arena do Gremio di Porto Alegre e Calciomercato.it la seguirà in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI QATAR-ARGENTINA

Qatar (4-4-1-1): Al-Sheeb; Correia, Hisham, Salman, Hassan; Al Haydos, Khoukhi, Madibo, Afif; Hatem; Ali

Argentina (4-3-1-2): Armani; Saravia, Otamendi, Foyth, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, de Paul; Messi; Agüero, Lautaro Martinez



CLASSIFICA GRUPPO B: Colombia 6; Paraguay 2; Qatar e Argentina 1