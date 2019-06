CALCIOMERCATO ROMA DALIAN YIFANG HAMSIK / Roma al lavoro per Marek Hamsik. L'ultima idea dei giallorossi porta al clamoroso ritorno in Italia dell'ex capitano del Napoli, approdato solo pochi mesi fa in Cina: clicca qui per restare aggiornato.

I giallorossi, riporta 'la Repubblica', starebbero parlando con ilpartendo da un fatto: lo slovacco sarebbe già stanco dell’esperienza nellacinese e spingerebbe per il ritorno in Italia. Così, starebbe avanzando l'idea di uno scambio conpiù conguaglio economico in favore dei capitolini. Il Dalian, inoltre, coprirebbe parte dello stipendio da 9 milioni di euro l'anno dello slovacco.