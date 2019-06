CALCIOMERCATO MILAN PRAET / Sono tanti i nomi che circolano per il centrocampo del Milan, considerata la forte esigenza dei rossoneri di rifare il look al reparto di mezzo. Ce n'è però uno che ora quasi non si nomina più e che invece, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, è sempre in cima alle preferenze di Giampaolo: Dennis Praet. Il tecnico di Bellinzona continua a spingere con la dirigenza per riavere alle sue dipendenze il classe '94 belga, suo 'fedelissimo' alla Sampdoria dove lo ha reso un centrocampista determinante per il gioco e per il bene della squadra.

Trattare con Ferrero non sarà semplice per il club targato Elliott, ma è molto probabile che più di un tentativo verrà fatto per provare ad accontentare il proprio allenatore.

Ricordiamo che nel contratto di Praet coi blucerchiati, rinnovato lo scorso autunno fino al giugno 2021, non è più presente la clausola da 26 milioni di euro e che il 25enne di Leuven è un obiettivo sensibile dell'Arsenal di Unai Emery, suo grande estimatore fin dai tempi del Siviglia. Con il ritorno di Monchi, anche la società andalusa potrebbe rappresentare un 'pericolo' per il Milan nella corsa al ragazzo cresciuto nel Genk.