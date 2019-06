CALCIOMERCATO ROMA VERETOUT FIORENTINA MILAN NAPOLI / La Roma è pronta a regalare i primi colpi di mercato al nuovo allenatore Fonseca. Il reparto che Pallotta proverà a sistemare è il centrocampo, che non potrà più fare affidamento su Daniele De Rossi. Il tecnico portoghese, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe chiesto con insistenza Veretout, attualmente in forza alla Fiorentina.

Il futuro del centrocampista, seguito anche dal, potrebbe subire una svolta decisiva nella giornata di lunedì, momento in cui la Roma si incontrerà con il suo agenteper provare a dare un impulso all'operazione. La cifra richiesta dalla Fiorentina si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro ma potrebbe abbassarsi inserendo qualche contropartita tecnica in esubero tra i giallorossi. Al momento però i capitolini sembrerebbero essere in vantaggio sulla concorrenza, che vede presente anche il

