CALCIOMERCATO JUVENTUS KOULUBALY DE LIGT MARQUINHOS / Grandi obiettivi per la difesa della Juventus. Alle prese con il ringiovanimaneto del reparto arretrato, orfano di Barzagli e Caceres, i bianconeri stanno vagliando profili di altissimo spessore da regalare a Maurizio Sarri. Un calciatore che piace molto al nuovo tecnico juventino è sicuramente Kalidou Koulibaly, per il quale, riporta 'Tuttosport', il Manchetser City sembra pronto a offrire 120 milioni di euro, cifra minima richiesta da De Laurentiis per intavolare una trattativa. La proposta inglese potrebbe sparigliare le carte, ma la Juve, dal canto suo, può fare leva sugli ottimi rapporti che intercorrono tra il difensore e Sarri.

Nel caso non dovesse concretizzarsi la difficile pista che porta al senegalese, però, non mancano altri candidati di livello: clicca qui per restare aggiornato.

Il nome caldo resta Matthijs de Ligt, giovanissimo difensore dell'Ajax ambito dalle migliori società straniere, tra le quali il PSG. Di ritorno dalle vacanze a Miami, nei prossimi giorni l'olandese dovrebbe fare chiarezza sulla sua decisione: i bianconeri, dal canto loro, hanno sferrato un attacco con Nedved, che ha fatto valere la sua amicizia con Raiola. Qualora dovesse scegliere la destinazione francese, per la Juve sarebbe più facile arrivare a Marquinhos, centrale brasiliano che sarebbe oscurato proprio da de Ligt con la maglia dei parigini. Anche per lui si starebbe continuando a lavorare sotto traccia.