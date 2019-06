CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE FIORENTINA SASSUOLO / Il Milan sta organizzando le mosse giuste sul mercato per cercare di consegnare a Giampaolo una rosa più competitiva possibile. Oltre alle operazioni in entrata anche quelle in uscita saranno di fondamentale importanza. Tra queste sembrerebbe destinato a esserci Cutrone: l'attaccante, reduce da un'annata perlopiù in panchina, potrebbe essere ceduto altrove in quanto non rientrerebbe nei progetti del nuovo tecnico.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore nato a Bellinzona infatti sarebbe intenzionato a rilanciaree ad accogliere eventualmente Schick, il cui futuro a Roma sembrerebbe ancora da decifrare

Cutrone, dal canto suo, vorrebbe essere messo al centro di un progetto e per questo motivo sarebbe anche pronto a lasciare Milanello. Su di lui ci sarebbero Fiorentina e Sassuolo, le quali lo avrebbero chiesto ai rossoneri come contropartita rispettivamente per Veretout e Sensi, quest'ultimo al momento vicino all'Inter.