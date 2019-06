CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RONALDO / La Juventus continua il pressing per cercare di ingaggiare il giovanissimo difensore dell'Ajax de Ligt. Nonostante il recente rilancio del PSG e la presenza anche del Real Madrid, la Vecchia Signora starebbe cercando di sfruttare al meglio gli ottimi rapporti con il procuratore del calciatore Mino Raiola.

Oltre a questo, anche Cristianosarebbe sceso in pista per cercare di strappare il sì al 19enne. Secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti, il portoghese lo avrebbe invitato a seguirlo aal termine della finale di Nations League.

Il difensore dell'Ajax però non sarebbe il solo profilo per la difesa. Qualora non arrivasse infatti la Vecchia Signora potrebbe provare ad acquistare dal PSG il brasiliano Marquinhos, il quale potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza con la maglia della Roma.