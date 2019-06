Inter, Francia terra di conquista: un altro gioiello con Agoumé

INTER AGOUME KINKOUE / Forze fresche, nuove leve francesi per l'Inter che puntella la prima squadra ma guarda anche al prossimo futuro con i gioielli transalpini.

Sempre più vicino l'ingaggio didal, per il quale la prossima settimana dovrebbe essere decisiva, la dirigenza nerazzurra secondo 'Sky' avrebbe messo le mani anche su Étienne Youte, difensore classe 2002, molto fisico (195cm), di proprietà dele compagno di nazionale di Agoume in Under 17.