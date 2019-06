Juventus e Inter, scambio 'galactico' per Eriksen e retroscena

JUVENTUS INTER ERIKSEN / La caccia grossa del RealMadrid è tutt'altro che finita.

Gli oltre 200 milioni di euro spesi dalle 'Merengues' sono l'antipasto di un mercato che si preannuncia ancor più 'Galactico' con la dirigenza spagnola che come prossimo obiettivo ha cerchiato in rosso il nome di Christiannella lista degli obiettivi. clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Il danese in scadenza nel 2020 col Tottenham è l'ultimo sogno di Florentino Perez che nei giorni scorsi avrebbe formulato una proposta da oltre 50 milioni di euro più il cartellino di Ceballos, respinta però dagli 'Spurs'. Spurs che, secondo il britannico 'The Sun', avrebbero replicato chiedendo di inserire nella trattativa Marco Asensio, anche con la formula iniziale del prestito. Il 'no', in questo caso, arriva da Zinedine Zidane che avrebbe chiesto di trattenere Asensio, per il quale secondo il tabloid inglese sarebbe stata respinta anche una proposta della Juventus che al pari dell'Inter monitora pure lo stesso Eriksen.