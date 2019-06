PORTO AGENTE BUFFON / Il conto alla rovescia è partito. In cerca di una nuova avventura dopo l'addio al Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon accende il mercato europeo ed entro dieci giorni deciderà quale delle tante proposte ricevute accettare. Ad annunciarlo è l'agente Silvano Martina, che raggiunto dai microfoni della tv di stato portoghese conferma l'interessamento del Porto e spiega: "È vero, sappiamo che c'è l'interesse del Porto ma nulla di più.

Una persona vicina al Porto ci ha contattati e a Buffon piacerebbe come ipotesi, ma ha quattro figli e per far trasferire tutta la famiglia ci deve pensare bene. Conceicao? Sì, hanno giocato insieme e quando ne abbiamo parlato è una cosa che gli ha fatto piacere. Il Porto è un grande club, uno dei più importanti in Europa e ha una grande storia. Gigi prenderà una decisione nei prossimi dieci giorni".

Tutti in attesa, dunque. Anche l'Atalanta, segnalata nelle ultime ore sulle tracce dell'ex portierone della Nazionale, un altro nome d'esperienza per la Champions League dopo le voci su Guarin e Palacio per i bergamaschi.