Inter, dall'Inghilterra: prende quota Sessegnon... a zero!

INTER SESSEGNON / L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter ha contribuito alla svolta inglese del mercato del club interista che sta monitorando diversi calciatori importanti Oltremanica.

Il più caldo rimane Romelu, bomber delcon cui c'è già un accordo, ma attenzione anche a quello che succede con Ryan Sessegnon, che come anticipato da Calciomercato.it è stato già proposto anche alla Juventus

Dall'Inghilterra arrivano infatti importanti novità riportate dal 'The Sun', secondo il quale Sessegnon sarebbe tentato dall'Inter e visto che da Tottenham, BorussiaDortmund e gli altri club in corsa non arriva per il momento la proposta giusta in grado di convincere lui ed il Fulham retroscesso in Championship e proprietario del cartellino, potrebbe aspettare gennaio per trattare l'arrivo a Milano a parametro zero nel 2020, quando scadrà il suo contratto con i 'Cottagers'. Gli 'Spurs', in ogni caso, al momento restano avanti per l'esterno inglese classe 2000, anche se stanno concentrando i propri sforzi sul centrocampista Ndombele.