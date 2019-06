Barcellona, Neymar accetta tutte le condizioni per il ritorno

BARCELLONA NEYMAR / È l'estate dei possibili, clamorosi colpi di scena. Dei top club che si rinnovano, dei grandi nomi che si preparano a cambiare squadra. Tra questi, di certo, spicca la stella di Neymar che a Parigi non brilla più e vuole cambiare aria. Da più parti arrivano conferme circa la rottura ormai totale tra il brasiliano e il Paris Saint-Germain.

Stufo del Psg, avrebbe ormai deciso di tornare ale sta facendo di tutto per favorire l'operazione.

A scriverlo è 'UOL Esporte', secondo cui il Barcellona si è messo in ascolto e, conscio della difficoltà dell'operazione, ha chiesto al giocatore la massima collaborazione per mettere a posto ogni tassello. In particolare, i blaugrana avrebbero messo una serie di paletti e dettato condizioni ben precise a Neymar, tra cui soprattutto la presa di posizione pubblica nella quale deve dichiarare di voler lasciare il Psg per forzare la mano. Neymar, secondo il portale brasiliano, avrebbe accettato tutte le condizioni poste dai blaugrana e conta di chiudere in tempi relativamente brevi.