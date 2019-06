Inter, Sensi non esclude Barella: il punto a centrocampo

INTER SENSI BARELLA / Prende forma l'Inter di Antonio Conte che con l'avvicinarsi del termine del 30 giugno e l'inizio del ritiro di Lugano fissato per l'8 luglio accelera sul calciomercato per sistemare i bilanci e soprattutto mettere a disposizione del tecnico le pedine richieste in vista della prossima stagione. Il nome caldo delle ultimissime ore è quello di Stefano Sensi: l'incontro nella sede dell'Inter, come raccontato nel dettaglio dall'inviato di Calciomercato.it, è servito per piazzare i paletti di un'operazione che si avvia verso la chiusura. Manca ancora la fumata bianca definitiva sulle cifre, ma l'affare è stato impostato sulla base di una formula simile a quella con cui l'Inter ha rilevato anche Matteo Politano dagli emiliani un anno fa: prestito oneroso (circa 5 milioni di euro) con diritto di riscatto (tra i 20 ed i 22 milioni circa) con l'inserimento del giovane Vergani che passerà in neroverde.

In questo modo i dirigenti nerazzurri si assicurano un tassello importante a centrocampo e mettono a bilancio un'altra plusvalenza.

Ma le manovre a centrocampo sono tutt'altro che finite. A livello numerico, infatti, Sensi va a sostituire il partente Borja Valero: in calo l'ipotesi del ritorno in Spagna, sta rapidamente prendendo quota la possibilità di rientrare alla Fiorentina. Innamorato della città, buon feeling con Pradè tornato in viola: l'Inter vuole ottenere un indennizzo per lasciarlo partire, si tratta. Così come si tratta per Nicolò Barella, che quindi resta operazione slegata a quella di Sensi e va avanti a prescindere. Il calciatore ormai da giorni ha chiarito di volere solo l'Inter ed anche per questo il tentativo di inserimento da parte della Roma non ha sortito effetti. L'offerta interista rimane quella da 36 milioni di euro più 4 facili da raggiungere ed altri 10 più complessi, oltre ai prestiti di Bastoni e Dimarco (con diritto di riscatto). Il Cagliari non cede, ma l'ottimismo dell'Inter rimane. In base a quello che succederà con Radja Nainggolan, poi, si ragionerà più avanti su un altro innesto di spessore internazionale sempre in mezzo al campo. I radar sono già in allerta, pronti a cogliere possibili occasioni in uscita dai top club europei.