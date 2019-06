CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO ROMERO SARRI/ In casa Juventus è iniziata la nuova era targata Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Napoli e Chelsea è pronto per l'avventura in bianconero e, come fatto con gli azzurri, vorrà puntare anche su una grande solidità difensiva oltre ad un super attacco. A partire dal rilancio di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli proprio sotto la guida di Sarri ha trovato le luci della ribalta ritagliandosi un ruolo nella Juventus. Il ritiro inoltre di Andrea Barzagli potrebbe portare minuti al forte difensore classe 1994. Attenzione anche al possibile arrivo fin da subito di Cristian Romero. Stando a quanto riportato dal quasi ex giocatore del Genoa ai microfoni di 'Canal Show Sport', lo stesso Chiellini lo avrebbe chiamato motivandolo da vero capitano e compagno di squadra, nonostante le voci in merito ad una possibile permanenza in prestito al Grifone.

Da valutare anche le situazioni died. I primi due potrebbero raffigurare il vero salto di qualità per il reparto difensivo mentre l'ultimo potrebbe raggiungere il suo mentore Sarri.

Calciomercato Juventus, da Cancelo ad Alex Sandro: le ultime in uscita

Il nome più caldo del calciomercato Juventus in uscita è sicuramente quello di Joao Cancelo. Il terzino portoghese arrivato dal Valencia non ha brillato nell'ultima stagione all'Allianz Stadium e, su di lui, è forte l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola. In merito ad Alex Sandro invece, nelle ultime settimane si è parlato meno del brasiliano ma, alla giusta offerta, per l'ex Porto potrebbe anche profilarsi l'ipotesi di una cessione.