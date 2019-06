Lazio, Lazzari ad un passo: le ULTIME di CM.IT

LAZIO LAZZARI / Manuel Lazzari ad un passo dalla Lazio. Sono ore decisive per il trasferimento dell'esterno della Spal in biancoceleste, corteggiato già la scorsa estate dal tecnico Simone Inzaghi.

Nella trattativa dovrebbe entrare anche il cartellino di Alessandro, andato in prestito ai ferraresi lo scorso gennaio e ora impegnato con l'Italia Under 21 agli Europei. La fumata bianca potrebbe arrivare già per l'inizio della prossima settimana, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, e con molta probabilità sarà legata all’avventura degli azzurrini nel torneo.