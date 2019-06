CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED/ Romelu Lukaku potrebbe davvero vestire la maglia dell'Inter nella prossima stagione. L'attaccante ex Everton, secondo quanto riportato da 'AS', avrebbe l'intenzione di giocare nel campionato spagnolo ma, se non dovessero arrivare offerte importanti, potrebbe seriamente trasferirsi in nerazzurro.

L'Inter avrebbe anche alzato l'offerta per Lukaku, obiettivo reale degli uomini mercato Marotta e Ausilio. Nell'ultima stagione, il centravanti belga classe 1993 in questa stagione ha messo a segno 12 reti in Premier League e 2 in Champions.