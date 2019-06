Inter e Roma, la spunta Monchi per Nacho?

INTER ROMA NAPOLI NACHO / La rivoluzione del Real Madrid tiene mezza Europa con le antenne dritte. Tutti pronti ad approfittare delle possibili svendite degli spagnoli, che dopo aver già investito tanto preparano altri acquisti ma inevitabilmente dovranno cedere qualcuno. Tra i nomi sicuramente non di grido, ma che potrebbero far comodo a tanti, spunta quello del difensore Nacho che in Spagna continuano a segnalare nei radar anche di club italiani.

In particolare, scrive 'As',sono sulle sue tracce. Ma sempre secondo il quotidiano spagnolo, nelle ultime ore anche ildi Julene dell'ex ds romanistasi è inserito nella corsa.

Operazione complessa, nonostante il grosso feeling tra l'allenatore e il giocatore. Senza contare l'ostacolo Zinedine Zidane: dopo l'acquisto di Eder Militao, avrebbe detto a Nacho di contare comunque su di lui.